Barcellona, Busquets punge Abidal: “La pianificazione della squadra è stata un po’ così…”

Delusione e amarezza nelle parole di Sergio Busquets dopo l’1-1 del San Paolo nel match del Barcellona contro il Napoli. Il vice capitano blaugrana, come riporta Mundo Deportivo, ha commentato il pareggio ottenuto nella gara d’andata degli ottavi di finale del torneo con un velo di rammarico e una punta di polemica nei confronti della dirigenza. In modo particolare, sottolinea il quotidiano spagnolo, nei confronti di Eric Abidal colpevole di non aver creato una rosa all’altezza.

Senza Busquets e Vidal squalificati, e con Suárez, Dembélé, Jordi Alba e Sergi Roberto infortunati, secondo il centrocampista sarà difficile giocare e competere nel torneo: “Ci piace giocare in profondità perché solitamente abbiamo giocatori dentro l’area. Sapevamo di avere qualche diffidato e adesso abbiamo avuto anche l’espulsione di Arturo. Non siamo una squadra molto ampia, la pianificazione è stata purtroppo così“. E sulla gara: “Abbiamo provato a vincere. Il loro gol è arrivato in un’azione sfortuna per noi. Non lo meritavano in quel momento”.