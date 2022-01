Barcellona, Busquets verso il Clasico: “Real grande squadra ma in campo…”

Sergio Busquets ha parlato della sfida di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid.

In vista del Clasico di stasera tra Real Madrid e Barcellona, valido per la semifinale di Supercoppa spagnola, il centrocampista e capitano balugrana, Sergio Busquets, ha parlato così dell'imminente sfida: “Non conta se molti danno per favorito il Real Madrid. Queste etichette da favorita non servono a nulla in campo. In campionato sono di molto avanti a noi e non credo li recupereremo, ma in una partita secca si parte da 0-0 e da quel risultato può succedere di tutto. Speriamo di giocare come nell’ultimo Clasico, quando dominammo una buona parte del match creando diverse occasioni da gol. In campo bisognerà essere più solidi in difesa perché il Real è una grande squadra. Possono segnare in qualsiasi momento e dovremmo cercare di non subire gol”.