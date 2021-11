Barcellona, calciatori furiosi con preparatori atletici per i troppi infortuni

Problemi in casa blaugrana

Situazione complicata in casa Barcellona. Non solo i risultati sportivi che mancano, ma adesso un'altra spina nel fianco piuttosto importante: i troppi infortuni. Il club blaugrana sta subendo in questa stagione davvero molti problemi fisici. Ultimo, l'ennesimo stop di Ansu Fati che si aggiunge al recente caso particolare di Aguero. Come riporta Marca, che cita Esport 3, questa situazione oltre a preoccupare i vertici dirigenziali e il neo allenatore Xavi, è stata in qualche modo affrontata anche dai calciatori.