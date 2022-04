Barcellona, Camp Nou invaso da tifosi tedeschi. Xavi e Laporta in coro: “Una vergogna”

Si giocava in Spagna ma sembrava un campo neutro o quasi...

"Una vergogna istituzionale". Questo il titolo scelto da Marcanella sua versione online per descrivere quanto accaduto ieri sera al Camp Nou per Barcellona-Eintratch Francoforte. Il riferimento è al "muro" bianco dei tifosi tedeschi presenti allo stadio. Come se la formazione ospite giocasse, in realtà, quasi in casa.