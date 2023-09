Barcellona, Cancelo: “Qui sono libero di giocare il mio calcio…”

Il calciatore è felice e a suo agio in Spagna, dove si sente libero di giocare: "Xavi mi ha dato libertà ed io non voglio deluderlo"

Intervenuto ai microfoni del quotidiano Sport, Joao Cancelo ha parlato del trasferimento al Barcellona. Il terzino ha ammesso di essersi trovato bene sin da subito e di essersi adattato alle richieste di Xavi: "L'allenatore mi ha dato libertà di esprimere il mio calcio e questo mi piace - ha esordito il portoghese -. Farò di tutto per dimostrare chi sono davvero, per esplodere qui al Barça. Davvero, mi sono sentito a mio agio sin da subito. Farò tutto ciò che mi chiederà Xavi, sono a completa disposizione del Barcellona". "Obiettivi? Sogno solo di fare una bella stagione qui al Barça - ha continuato Cancelo -. Poi ovviamente c'è la Champions League, che mi piacerebbe vincere. Penso che abbiamo le qualità per dire la nostra".