Barcellona, caso Piqué: Xavi lo chiama per entrare in campo ma lui non è pronto. Interviene Busquets

Il centrale non era pronto ad entrare in campo e in panchina ci sono stati attimi di "tensione".

Redazione ITASportPress

Il Barcellona vince contro il Valencia in pieno recupero e sebbene la scena se la prenda Robert Lewandowski con la rete da tre punti, impossibile non parlare del caso che ha visto coinvolto Gerard Piqué.

Il difensore spagnolo è stato chiamato ad entrare in campo da Xavi a causa dell'infortunio di Koundé ma non era pronto a farlo. Nelle immagini del match, diventate virali sul web, è possibile vedere come in panchina ci sia stato grande movimento per cercare di "preparare" il difensore all'ingresso in campo. In modo particolare assistenti e Sergio Busquets hanno provato a prendere parastinchi e scarpette che, però, avevano i lacci slacciati e ingarbugliati.

Ecco allora che dopo alcuni istanti, e svariati tentativi di sistemare gli scarpini, Piqué è entrato comunque in campo ma uno di questi era slacciato e sistemato in modo improvvisato.

Nonostante le critiche che sono arrivate al difensore, Xavi, come riporta Marca, ha preso le sue difese: "Gli mancavano i parastinchi e i calzini, non si stava riscaldando e non era programmato per uscire ed era un'emergenza".

Barcellona Piqué (getty images)