Barcellona, c’è il sì di Azpilicueta: colpo a parametro zero dei blaugrana

Lo spagnolo darà il suo addio ai Blues

Come riporta El Chiringuito de Jugones, il difensore spagnolo andrà in scadenza di contratto col Chelsea e avrebbe già raggiunto un accordo triennale con il Barcellona, valido dal prossimo 1° luglio. Il classe '89 si trasferirà a parametro zero dopo aver collezionato ben 456 presenze e 14 reti con la maglia del Chelsea.