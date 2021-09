Barcellona, c’è Pirlo tra i possibili sostituti di Koeman in panchina

L'ex Juventus potrebbe allenare in Liga

Il futuro di Ronald Koeman al Barcellona è sempre più in bilico. Solo un pari nell'ultimo match di Liga contro il Granada e nuovi rumors su un possibile cambio alla guida del club. Secondo diversi emittenti spagnole, tra cui El Chiringuito TV, il mister olandese potrebbe salutare molto presto il patron Laporta che avrebbe in mente il nome di Andrea Pirlo tra i possibili suoi sostituti.

Da quanto si apprende, il numero uno del club catalano non sarebbe affatto contento dei risultati di questo avvio di stagione e il rapporto con l’allenatore non sarebbe mai decollato per davvero. Le prossime partite contro Cadice, Levante e Atletico Madrid in campionato ma soprattutto quella contro il Benfica in Champions saranno decisive per decidere l'eventuale esonero.