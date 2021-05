Barcellona, chi si rivede: Victor Valdes torna in società

L'ex portiere pronto a tornare con un ruolo inedito

Redazione ITASportPress

Un passato glorioso da calciatore del Barcellona, un passaggio, nel 2019, come allenatore della Juvenil A non andato come tutti si attendevano. Per Victor Valdes, ecco un'altra occasione. L'ex storico portiere dei catalani avrebbe accettato la proposta del neo presidente Joan Laporta per tornare in società.

Stando a quanto riportato da Sport, infatti, l'ex estremo difensore avrebbe riflettuto attentamente e avrebbe accettato l'invito del neo patron di tornare a "vestire" la maglia blaugrana. Da capire bene quale sarà il reale impiego dell'ex portiere. Per il momento sembra che Victor Valdes entrerà a far parte dello staff dei preparatori dei portieri de La Masia firmando per il dipartimento di metodologia, occupandosi quindi della formazione degli atleti delle giovanili in particolare quelli delle attività di base dei blaugrana.

L'ex leggenda del Barcellona, come detto, nel 2019 aveva avuto un'esperienza finita male come mister ed era stato mandato via da Patrick Kluivert, all'epoca direttore dell'area sportiva del club. La speranza è che questa nuova avventura possa essere ben diversa dalla precedente.