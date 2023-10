Barcellona, Clasico “rock”: contro il Real maglia ispirata ai Rolling Stones

Ebbene, si tratterà di una divisa… a tutto rock and roll . Grazie all'accordo che il Barcellona ha con Spotify , sulle maglie campeggerà infatti il celeberrimo e inconfondibile logo dei Rolling Stones , quello con labbra e lingua in bella mostra. La stessa immagine sarà presente anche sulle maglie della squadra femminile che il 5 novembre affronterà in casa il Siviglia.

Lunedì 23 ottobre saranno in vendita le due limited editions della maglie da gara: la 'FC Barcelona x The Rolling Stones', disponibile in 1899 unità e la 'FC Barcelona x The Rolling Stones Signed', che sarà diffusa in sole 22 unità con la firma dei giocatori che scenderanno in campo da titolari nel Barcellona nelle due partite contro Real e Siviglia.