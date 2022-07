Barcellona, colpo di scena: Xavi ha chiesto il ritorno di Messi

Prima le parole del presidente Laporta e ora anche i rumors che aumentano che vorrebbero persino il tecnico del Barcellona aver chiesto di fare il possibile per provare a riportarlo a casa. Parliamo di Lionel Messi e di quello che sarebbe un clamoroso ritorno in maglia blaugrana.

Le ultime indiscrezioni dalla Spagna, precisamente quelle riportate da Sport, parlanodi mister Xavi che avrebbe chiesto espressamente il ritorno della Pulce. Ma non solo. La vera notizia è che lo stesso Barça sarebbe già al lavoro per accontentarlo.

Tecnico, dirigenza e proprietà sembrano essere unite nell'unico scopo di fare almeno un tentativo per riportare al Barcellona Lionel Messi . Legato al Psg da un contratto fino al 2023, l'argentino ha spiegato più volte di voler riflettere bene sul proprio futuro. Tra le ipotesi ci sarebbe appunto quella del clamoroso ritorno in maglia blagrana.

Questa possibilità, però, deve essere ben studiata, non tanto a livello tecnico quanto a livello economico con i nuovi limiti salariari imposti dalla Liga e dalla situazione delicata della società. Per questa ragione pare che il Barcellona abbia già iniziato a studiare la situazione contrattuale di Messi per il suo possibile innesto in rosa a partire dall'annata 2023-24.