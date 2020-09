Barcellona, confronto Messi-Koeman: in ballo la fascia da capitano

C’è grande attesa per il ritorno agli allenamenti di Lionel Messi col Barcellona. Il 10 argentino dopo aver conosciuto l’esito dei test anti coronavirus sarà libero di unirsi alla squadra sotto la guida del neo mister Ronald Koeman. Proprio con il tecnico, secondo quanto riferisce Sport, sarebbe previsto un incontro dove si parlare anche della fascia da capitano.

Messi-Koeman: in ballo la fascia da capitano

Secondo quanto si apprende, Messi dovrebbe avere un incontro personale con l’allenatore della squadra catalana, Ronald Koeman e uno degli argomenti della conversazione sarà la fascia da capitano, da tempo al braccio del 10 argentino. Il tecnico, visto quanto accaduto in queste settimane con i rumors di mercato e le pesanti dichiarazioni in merito alla partenza e alla gestione del club da parte del patron Bartomeu, vuole chiedere alla Pulce se si sente a disagio a continuare a portarla. In tal senso, Koeman è disposto ad accettare qualsiasi decisione del giocatore in merito.

Oggi potrebbe essere il giorno del ritorno agli allenamenti di Messi, più avanti anche il faccia a faccia col mister.

COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB