Barcellona, contest per i fan: si può vincere fornitura a vita della maglia di casa

Lo aveva annunciato da alcuni giorni ma la notizia sta diventando virale solamente in queste ore. Il Barcellona ha fatto partire un contest che mette in palio una fornitura a vita delle maglie della squadra blaugrana. Si tratta di progetto lanciato dalla società catalana per fidelizzare ulteriormente i propri appassionati.

In occasione del lancio del kit casalingo per la stagione 2022/23, il Barcellona ha presentato una serie di iniziative rivolte a tutti i sostenitori. Tra queste proprio quella che fa riferimento alla possibilità di vincere una fornitura a vita della maglia home dei catalani.

Come si legge sul sito della società, tutti i tifosi che acquisteranno la maglia per la prossima annata sportiva nel Barça Store o in tutti i punti vendita e-commerce ufficiali tra il 3 e il 30 giugno parteciperanno ad un sorteggio molto particolare, che mette in palio proprio la possibilità di vincere una fornitura a vita di maglie casalinghe della squadra. Il Barcellona non ha precisato quanti saranno i potenziali vincitori ma si suppone possa essere eseguita una percentuale in base alle vendite effettive delle t-shirt.