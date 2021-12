Barcellona, continua a essere in vendita maglia di Messi autografata

L'argentino una macchina di soldi anche adesso che è al PSG

Il Barcellona continua a vendere una maglia che porta il nome dell'ex attaccante del club catalano Lionel Messi. Secondo AS, una casacca con l'autografo originale del 34enne argentino è ancora acquistabile nello store ufficiale del Barça a 1.170 euro, e per 643 euro si può acquistare una fascia da capitano, firmata personalmente da Messi. L'argentino dunque continua a portare soldi nelle casse del suo ex club nonostante l'estate scorsa il Barcellona non sia stato in grado di prolungare il contratto tanto che il fuoriclasse si è trasferito al PSG come svincolato.