Barcellona, conto alla rovescia per Bartomeu: 18000 firme arrivate per mozione di sfiducia

Ancora poche ore alla fine della raccolta firme per la mozione di sfiducia nei confronti dell’attuale presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. Secondo i media spagnoli questa mattina mancavano solo 271 firme da raccogliere per dare il via libera all’addio del numero uno blaugrana. Da quanto afferma Marca, invece, ad ora ne sono arrivate ben 18000 oltre le 16250 necessarie.

Mozione contro Bartomeu: è record

Mancavano 271 firme per dare il via alla mozione di sfiducia nei confronti di Josep Maria Bartomeu. L’unico modo legale in mano ai soci del Barça per portare all’impeachment il presidente. Poche ore per raccogliere le ultime adesioni che, a quanto pare, sono state ben 18000 su 16.250 totali richieste da raccogliere.

Secondo Catalunya Radio si tratterebbe anche di un record, chiaramente negativo per chi si trova dalla parte sbagliata. Infatti, le mozioni precedenti nei confronti di Laporta nel 2008 e ancora prima per Nuner nel 1998 furono rispettivamente 9473 e 5644, cifre decisamente più basse di quelle attuali.

La recente gestione del Barcellona, evidentemente, non è piaciuta e l’affare Messi ha senza dubbio contribuito a peggiorare le cose…