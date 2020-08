Barcellona, coraggioso e ambizioso Martin Braithwaite: vuole la 10 di Messi

L’attaccante del Barcellona Martin Braithwaite vuole la maglia numero 10 di Lionel Messi dopo il suo addio. Coraggio e ambizione per il calciatore danese 29enne che in caso di addio della Pulce, sarebbe pronto ad ereditarne la divisa.

Braithwaite vuole la 10 di Messi

Secondo quanto riporta 20minutos.es in casa Barcellona potrebbe esserci un nuovo numero 10. Dopo l’eventuale addio di Lionel Messi, infatti, per la prossima stagione, Martin Braithwaite potrebbe indossare la maglia dell’argentino. Il calciatore, arrivato solamente nell’ultima stagione dal Leganes, avrebbe intenzione, e l’ambizione, di provare l’avventura con una maglia decisamente pesante. In quest’annata ha giocato solamente 11 partite con un gol all’attivo.

