Barcellona, da definire il futuro di Umtiti

Il futuro del Francese sarà lontano da Barcellona. Club attivo a trovargli una nuova sistemazione.

CHAMPIONS LEAGUE - Umtiti non è contrario alla cessione in prestito, ma vuole a tutti i costi accasarsi ad un club, che giocherà la Champions League nella prossima stagione. Il francese non vuole rinunciare alla vetrina della coppa dalle grandi orecchie e spinge molto per questa soluzione e infatti ha già rifiutato molte pretendenti. Il Barcellona, in attesa dell'offerta giusta per il proprio difensore, cerca di superare le resistenze messe in campo dallo stesso Samuel Umtiti. Probabilmente il difensore sarà costretto a ridursi una parte dell'ingaggio, da circa 4 milioni di Euro, netti a stagione. Nella prossima settimana la trattativa per la cessione di Umtiti entrerà nel vivo.