Barcellona, Dani Alves: “Aspettavo questo giorno da cinque anni”

Presentato alla stampa Dani Alves ha manifestato grande gioia per il ritorno al Barcellona

Durante la presentazione come nuovo giocatore del Barcellona, Dani Alves, ha affrontato alcuni temi di attualità.

CUORE BLAUGRANA - Sulle sue emozioni ha dichiarato: "Nemmeno nei sogni migliori avrei mai immaginato di poter ritornare qui in questo momento. Molti dicono che la prima volta non si scorda mai, ma la seconda penso sia ancora più indimenticabile. Aspettavo questo giorno da cinque anni. Ho sempre sperato di ritornare, perché so che ancora oggi, posso aiutare questo club".