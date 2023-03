Barcellona, De Jong e il futuro: “Spero di poter giocare nel nuovo Camp Nou”

Sempre al centro delle notizie di mercato con quello che sembrava poter essere il suo trasferimento in Premier League in estate, magari al Manchester United, Frenkie De Jong ha fatto chiarezza, ancora una volta, sulla sua volontà di restare al Barcellona .

Il centrocampista olandese, nel mirino dei Red Devils in svariate finestre di mercato, ha commentato ai microfoni di TV3 le voci sul suo futuro: "Il Barcellona è sempre stato il club dei miei sogni... spero di poterci continuare a giocare ancora per molti anni e sembra che le cose stiano andando in questa direzione".

Una prima certezza, dunque, per i tifosi che potranno contare ancora su di lui in futuro se tutti dipendesse solo dalle sue volontà. Poi anche un altro desiderio espresso dal classe 1997: "Come detto spero di restare qui a lungo e spero anche di poter giocare nel nuovo Camp Nou", ha concluso De Jong confermando la sensazione di vedersi in maglia blaugrana ancora per tanto tempo.