Barcellona, De Jong non si nasconde: “Supercoppa? Noi sempre favoriti. E la mia nuova posizione…”

Frenkie De Jong non si nasconde e in vista della semifinale di Supercoppa del suo Barcellona contro la Real Sociedad parla da vero leader mostrando le grandi ambizioni del suo club. Come riporta Marca, l’olandese si è detto molto fiducioso per la partita e per la competizione in generale.

“Siamo il Barcellona e siamo sempre favoriti per il successo finale”, ha detto De Jong senza peli sulla lingua. “Vogliamo vincere il trofeo ma prima dobbiamo battere la Real Sociedad. Siamo in un buon momento con alcune vittorie recenti. Credo che il nostro gioco sia decisamente migliorato e sia maggiormente dinamico. In ogni caso il nostro avversario è forte”.

E ancora sul gioco del Barcellona e alcuni cambiamenti tattici apportati da Koeman: “La mia posizione? Il mister mi ha detto di giocare maggiormente vicino all’attacco. Nelle ultime partite mi ha chiesto di dare una mano in avanti e devo dire che mi piace questo nuovo ruolo. Sono a mio agio”.