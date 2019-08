Barcellona, de Jong: “Non vorrei van de Beek come rivale, anche se meriterebbe…”

“Non vorrei che il mio amico van de Beek sia mio rivale nella prossima stagione”. Queste le parole rilasciate dal suo ex compagno all’Ajax Frenkie de Jong – oggi al Barcellona – all’emittente Espn: “Preferirei che continuasse ai Lancieri piuttosto che trovarmelo da avversario nella prossima Liga, anche se comunque l’Ajax è molto forte e potrebbe giocare contro di noi in Europa”. Van de Beek, infatti, è nel mirino del Real Madrid e molto probabilmente verrà acquistato entro la fine di questo mercato. “Naturalmente, se dovesse farsi il trasferimento, io sarò molto contento per lui perché è un grande giocatore – ha proseguito il nuovo innesto blaugrana -, a quel punto ci vedremo in Spagna. Lui può giocare ad alti livelli, nella scorsa Champions League lo ha dimostrato a tutti”.

Così ha poi commentato le tante cessioni dell’Ajax dei miracoli che ha sfiorato la finale europea nella scorsa stagione: “Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto insieme e sono contento di vedere che molti protagonisti hanno firmato per grandi squadre. Se lo meritano, anche se al contempo sono un po’ triste pensando al fatto che quell’undici si sia progressivamente smembrato”.