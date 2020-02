Barcellona, Dembelé fa crack: stagione finita?

Non c’è pace per Ousmane Dembelé. L’ala francese ha subito un altro grave infortunio alla coscia. Secondo quanto riportato da Marca si tratta di una rottura del tendine del bicipite femorale della gamba destra. Un altro ko che di fatto pone fine alla stagione del classe ’97. Da quando è arrivato al Barcellona, nell’estate 2017, Dembelé ha saltato ben 63 partite ufficiali. Tante, troppe per l’esborso che fece il Barça per strapparlo da Dortmund.

Per il francese si tratta del settimo infortunio alla coscia, senza tener conto anche del problema alla caviglia di un anno fa.

COPERTA CORTA – Con una seconda parte di stagione da giocare, Setién si trova con una coperta cortissima là davanti. Senza Suarez e Dembelé i piani del tecnico si complicano e non poco. In questa finestra di mercato inoltre i blaugrana hanno ceduto anche Carles Perez, uno dei tanti talenti che, insieme ad Ansu Fati, avrebbe potuto reggere il peso della maglia della prima squadra.