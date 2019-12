Barcellona, Dembélé si scaglia contro i giornalisti: “Rompono le palle…”

Non sappiamo se Ousmane Dembélé proseguirà la sua avventura al Barcellona, di certo spesso finisce al centro di vicende particolari. Alle prese con un altro problema fisico, il 22enne francese, campione del mondo a Russia 2018, se l’è presa apertamente contro i media spagnoli che gli hanno rivolto domande sull’infortunio: “Stop, questi giornalisti spagnoli rompono le palle”. Un messaggio molto chiaro da parte di Dembélé all’aeroporto, stanco dei continui messaggi che lo riguardano. Il classe 1997 dovrebbe rientrare a metà febbraio, in questa stagione ha totalizzato appena un gol in 9 presenze, non rispettando quelle aspettative che erano riposte su di lui al momento dell’acquisto da parte del club blaugrana, risalente al 2017 alla modica cifra di 105 milioni di euro più bonus.