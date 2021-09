Barcellona, Depay scudiero di Koeman: “Conosco suo lavoro. Possiamo vincere”

"Voglio vincere tanti titoli e spero di tatuarmeli, se trovo spazio nel mio corpo"

FIDUCIA - "Koeman mi conosce molto bene perché mi ha avuto nella nazionale olandese. Ho piena fiducia nella sua filosofia e nel modo in cui vuole giocare. Conosciamo la difficile situazione in cui ci troviamo, ma lavoreremo tutti molto duramente per uscirne", ha detto Depay parlando dei rumors che vorrebbero Koeman a rischio. "Il team tecnico è pronto a tirare fuori il meglio di noi. Con Ronald mi sento a mio agio, mi dà molta libertà e fiducia. Si aspetta molto da me e io ricambierò la sua fiducia con il lavoro".

VINCERE - Un lavoro che dovrà portare Depay a segnare tanto per vincere trofei. Titoli che potrebbero finire sulla sua belle sotto forma di tatuaggi: "I tatuaggi fanno parte del mio corpo, della mia vita e della mia immagine. Lotteremo per LaLiga e per la Champions League e cercherò di trovare dello spazio sulla mia pelle per tatuarmi i titoli. Sarebbe qualcosa di molto bello. Voglio fare molti gol e tanti assist per aiutare la squadra in questo senso".