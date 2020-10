Barcellona, Dest e il primo incontro con Messi: “Non parla inglese. Non ho idea di cosa mi abbia detto…”

Il nuovo arrivato in casa Barcellona, ​​il difensore Serginho Dest ha parlato ai microfoni di NOS del suo primo incontro con il capitano blaugrana Lionel Messi. Un faccia a faccia davvero speciale e allo stesso tempo curioso soprattutto per le parole… non dette tra i due o meglio, non comprese.

Dest: “Non ho capito una parola di quello che mi ha detto Messi”

“Come è stato il mio impatto al Barcellona? Ben ho visto subito tutti, compreso Messi”, ha raccontato Dest. “Ma lui non parla inglese, ma incontrarlo è stato speciale. Ad essere sincero, non ho idea di cosa mi abbia detto, ma entrambi ci siamo sorrisi quindi suppongo sia andato tutto bene”, ha scherzato l’olandese. E ancora sul suo arrivo in blaugran: “Ho scelto il Barcellona perché ho sempre sognato di giocare per il Barca. Ronaldinho è il mio idolo e una leggenda in questo club. Quando ho scoperto l’interesse del Barca, non ho dovuto pensarci due volte”.