Barcellona, Dest ‘scudiero’ di Messi: “Non vedo l’ora di giocare al suo fianco… contro Cristiano Ronaldo”

Solamente poche ore prima aveva destato tanta curiosità per il racconto del primo incontro con Lionel Messi, adesso Sergino Dest, ultimo arrivato in casa Barcellona, ha parlato da vero ‘scudiero’ della Pulce e ai microfoni di beIN Sports ha confessato la sua grande voglia di cominciare la nuova avventura soprattutto in Champions League e confrontarsi con i grandi campioni. Su tutti Cristiano Ronaldo, eterno rivale proprio di Messi…

Dest: “Non vedo l’ora di giocare contro Cristiano Ronaldo”

“Sarà un momento speciale giocare al fianco di Messi contro Cristiano Ronaldo”, ha detto Dest. “Non vedo l’ora di confrontarmi con tanti campioni. Venerdì mattina, dopo la partita contro il Celta, ho avuto modo di incontrare Messi e tutti i compagni ed è stato un momento molto speciale, molto bello. Anche dopo la gara col Siviglia ci siamo visti e parlati ed è davvero unico. Per me il Barcellona è un sogno che si è avverato: quando il mio agente mi ha annunciato che sarei potuto andare nei blaugrana ho detto subito sì. Il Bayern Monaco la più forte? Mi piacciono le sfide, per questo ho scelto il Barça”.