Barcellona, “dispetto” di Griezmann a Messi: accordo con Bartomeu per situazione stipendi

Antoine Griezmann si schiera con Bartomeu e, di conseguenza, compie, si fa per dire, un piccolo dispetto a Messi. In casa Barcellona si sta cercando con tutti i mezzi di trovare una soluzione al grave problema finanziario. Nelle scorse settimane, la società aveva chiesto ai calciatori di ridursi l’ingaggio fino al 30% ricevendo, da parte loro, un secco no.

Adesso, però, come riporta Deportes Cuatro, qualcuno avrebbe deciso di provare a trovare una soluzione con i vertici societari. Tra questi giocatori ci sarebbe proprio il francese.

Griezmann si “allea” con Bartomeu

Da quanto si apprende, alcuni giocatori hanno capito la situazione della società e sarebbero disposti ad aiutare il club in questo momento di crisi. Ter Stegen, de Jong e soprattutto Griezmann avrebbero detto sì alle richieste del patron Bartomeu. In modo particolare il francese si sarebbe offerto di posticipare parte dei suoi introiti per gli anni successivi garantendo dunque la possibilità di questa soluzione anche in futuro.

Un comportamento che non si sa che tipo di reazione potrebbe creare all’interno del gruppo dato che molti senatori, da come si dice in Spagna, non erano esattamente favorevoli a questa soluzione. Non rientrano, invece, nei discorsi di riduzione ingaggio i neo arrivati Pjanic, Pedri e Dest che nel proprio contratto avevano già aderito al taglio di stipendio.