Barcellona, dopo decisone Uefa su caso Negreira club a caccia di rinforzi

Può finalmente fare un sospiro di sollievo il Barcellona, che non è stato escluso dalla Champions League dopo l'inchiesta per il famoso caso Negreira. Dunque, è confermata anche la presenza dei blaugrana alla prossima edizione di Champions League. Una sensazione provata dallo stesso presidente poche ore prima: "Conto di giocare in Champions il prossimo anno, non possiamo essere condannati prima di giudicati" ha dichiarato ai microfoni di TV3. Il Caso Negreira è scoppiato già mesi fa e ha visto il club coinvolto in un movimento di denaro con l'ex arbitro Negreira e le sue società. Indagini si sono succedute in Spagna, ma ciò che più spaventava i blaugrana era l'intervento dell'Uefa... quest'ultima però non ha imposto sanzioni perché non c'è alcuna sentenza che dimostri che, tramite pagamento, il club catalano abbia influenzato gli arbitraggi de La Liga. Il Barcellona adesso è a caccia di rinforzi.