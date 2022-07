Barcellona, dopo Lewandowski è pronto un altro acquisto

La telenovela sul futuro di Robert Lewandowski è finalmente destinata ad avere un lieto fino per il polacco: nelle ultime ore, infatti, il Barcellona ha trovato l’intesa col Bayern Monaco per l’approfondimento dell’attaccante. Il lungo braccio di ferro tra il club bavarese e il giocatore sembra essere arrivato al capolinea. Ora i catalani potranno concentrarsi su altri obiettivi di mercato per rinforzare la squadra di Xavi .

Il mercato del Barcellona non si fermerà all'acquisto di Robert Lewandowski. Come riporta Radio MARCA, i blaugrana nelle prossime ore vogliono chiudere infatti anche per il difensore del Chelsea Cesar Azpilicueta. Lo spagnolo è in scadenza di contratto fra un anno e viene valutato circa 8 milioni di euro, ma il Barça confida di poter trovare a stretto giro di posta un accordo a cifre inferiori coi Blues dopo aver già raggiunto da tempo un'intesa totale col calciatore.