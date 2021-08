Barcellona, due calciatori si tagliano lo stipendio

Un gesto importante che segue quello di Piquè

Il Barcellona ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il centrocampista Sergio Busquets e il difensore Jordi Alba si sono ridotti gli stipendi in modo che il club possa rispettare il fair play finanziario. Sergio e Jordi hanno concordato di modificare i termini finanziari dei loro contratti, optando per un taglio di stipendio in questa stagione e un spalmatura dei pagamenti per i restanti anni del contratto. Una mossa che permette al club blaugrana di iscrivere al campionato Sergio Aguero. In precedenza, Gerard Piqué ha fatto lo stesso per aiutare il club, che ha potuto tesserare Memphis Depay, Eric Garcia e Manaj.