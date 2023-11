Barcellona e il rifiuto a Kubo: “Non erano più interessati. Il Real Madrid…”

Con più di 40 anni di lavoro al Barcellona , Joan Vilà è considerato un personaggio iconico per i catalani, anche se ​​​​ha finito per lasciare il club a causa di discrepanze nella metodologia di lavoro nel calcio di base. Da più di un decennio però, Vilà dirige una società di consulenza calcistica, Go Up Players, che ha clienti come Gerard Delofeu, Marc Bartra, Carles Pérez e Lucas Vázquez tra gli altri. Ma è Take Kubo quello che è stato con loro da più tempo e, come raccontato dallo stesso Vilà ai microfoni del giornale AS, il giapponese fu a un passo dall'essere tesserato ufficialmente dal Barça. Poi, però, scelse di andare al Real Madrid.

Proprio su Take Kubo, spiega Joan Vilà: "Sono andato in un campus in Giappone e l'ho visto. Ho fatto un servizio su di lui e Óscar Hernández, non il fratello di Xavi, ma un allenatore delle giovanili, ne ha fatto un altro. Abbiamo deciso di portarlo qui. I suoi inizi furono difficili. È venuto con la madre e il fratello di 4 anni, senza capire una parola di spagnolo. Abbiamo avuto un rapporto molto importante. È come un figlio per me". Perche andò via dal Barça? All'età di 15 anni non potevano esserci giocatori extracomunitari per via del regolamento FIFA, quindi abbiamo dovuto aspettare che compisse 18 anni per riaverlo, ma so che non ci fu un seguito molto serio. In quel periodo giocò per anni a Tokyo e Yokohama, unendosi alle nazionali del suo Paese. A 16 o 17 anni gioca già nella prima squadra del Tokyo. Quando aveva 18 anni, il Barcellona lo chiamò. Ma non ha scommesso su di lui. Non ha mostrato alcun interesse. E alla fine ha optato per il Real Madrid".