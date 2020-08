Barcellona, è Messi l’atleta più pagato al mondo: sul podio altri due assi

Oltre ad essere uno dei migliori giocatori nella storia del calcio, Lionel Messi secondo la recente classifica stilata da Forbes risulta essere l’atleta più pagato al mondo.

IL PIÙ PAGATO

Il fuoriclasse argentino nel corso dell’ultimo anno ha guadagnato 127 milioni di dollari, riuscendo a mettersi alle spalle Cristiano Ronaldo e Neymar, che hanno guadagnato “soltanto” rispettivamente 109 e 105 milioni di dollari. Gran parte degli introiti di Messi derivano dall’accordo col club, grazie al quale in tutto riceve 92 milioni di dollari, ma a questi vanno integrati i 35 milioni generati dagli sponsor, tra i quali è possibile ricordare Adidas, Huawei, Tata Motors, Pepsi, Lays, Gatorade ed Expo 2020 Dubai.

Ma non è finita: in Argentina, infatti, l’attaccante ha investito nel progetto immobiliare Azahares del Parana, mentre in Spagna insieme ai suoi fratelli ha aperto un ristorante chiamato Bellavista del Jardín del Nort.