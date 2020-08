Barcellona, è Piqué il primo big a dire addio: Fulham e Liverpool alla finestra

Era stato lui stesso a mettersi in gioco affermando di essere pronto ad andare via se necessario. Gerard Piqué, difensore del Barcellona, potrebbe essere il primo big a dire addio al club. In casa blaugrana è prevista una grande rivoluzione con tanti senatori destinati, probabilmente, alla cessione. Il centrale spagnolo sarebbe già finito nel mirino di diversi club, soprattutto di Premier League.

Piqué: il Fulham avanza

Secondo quanto si apprende dal quotidiano Sport il calciatore sarebbe finito nel mirino del Fulham, tornato di recente nella massima serie inglese. Il club di Premier League avrebbe anche già fatto un’offerta. Piqué, dunque, potrebbe essere il primo calciatore tra i big del Barcellona a salutare la Catalogna. Su di lui anche un’altra squadra, ben più blasonata: il Liverpool. A riportare questa indiscrezione Liverpool Echo che afferma come il fascino dei campioni d’Inghilerra potrebbe avere la meglio. I Reds colmerebbero così il buco lasciato in rosa dalla partenza del croato Lovren, andato allo Zenit San Pietroburgo.

