Barcellona, emergenza difesa: chiamato… Mascherano

Ha annunciato il ritiro solamente pochi giorni fa, ma al Barcellona hanno evidentemente sperato in un momentaneo ripensamento. Javier Mascherano sarebbe stato contattato dai blaugrana per tornare in maglia catalana a seguito dell’infortunio di Gerard Piqué.

Stando ai rumors che arrivano dalla Spagna, ed in particolare da El Chiringuito Tv, la società blaugrana avrebbe provato a convincere l’ex calciatore anche dell’Estudiantes per tornare in Europa vista l’emergenza difesa che sta colpendo il suo ex club. La risposta di Mascherano, però, sarebbe stato un secco no.

L’argentino ha respinto con fermezza la proposta del Barcellona che resta, dunque, in piena crisi nel pacchetto difensivo. Attualmente, il solo Lenglet è un centrale di ruolo. Vedremo cosa si inventerà Koeman per porre rimedio a questa situazione.