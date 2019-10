Barcellona, esonerato Victor Valdes: non è più il tecnico della Juvenil A

Il Barcellona esonera Victor Valdes. Per l’ex portiere fatale la sconfitta della sua Juvenil A contro l’Inter nello scorso turno di Youth League, a cui è seguita una furiosa lite con il sovrintendente delle giovanili blaugrana, Patrick Kluivert. Reggeva infatti una situazione di caos: Valdes voleva schierare un modulo ben preciso con determinate uomini, rivendicando il fatto di essere il mister della compagine giovanile, ma per l’ex attaccante olandese c’erano dei dettami ben precisi da rispettare, per questo è stata convocata una riunione per decidere il futuro dell’estremo difensore della favolosa era Guardiola. Al suo posto, la società ha scelto di promuovere Frank Artiga, che era alla guida della Juvenil B.