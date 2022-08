Barcellona, l’ex Riqui Puig su Xavi: “Mi ha fatto male. Per me una delusione totale”

Parlando a Fox Deportes, il classe 1999 ha detto riguardo l'ultimo periodo in maglia catalana: "È stata una delusione totale, e ancora di più dopo questi sette anni. Sono rimasto a Barcellona mentre tutti i miei compagni di squadra erano a Los Angeles a giocare. Mi ha fatto molto male", le parole di Riqui Puig. "La pressione sui giocatori? Si può sicuramente agire in un altro modo. Ma devo ringraziare il Barcellona perché grazie a loro sono quello che sono, anche se non ho mai avuto un allenatore che si fidasse pienamente di me. Da giocatore puoi perdere fiducia ma non puoi mai perdere continuità