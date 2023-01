Barcellona, Gavi show: “Voglio avvicinarmi al livello dei miei idoli Iniesta e Verratti”

Un gol, due assist e il trofeo alzato al cielo. Parliamo di Gavi che è stato assoluto protagonista della finale di Supercoppa di Spagna tra il suo Barcellona e il Real Madrid. Il centrocampista è stato anche eletto MVP della gara con tanto di trofeo. Nella conferenza stampa post match, come riportato anche da Sport , il giocatore ha parlato delle sue sensazioni e dei suoi obiettivi futuri.

Sulla vittoria del primo titolo con il club blaugrana, Gavi ha subito affermato: "Sono davvero molto felice, sia per il premio da MVP sia, soprattutto, per il trofeo vinto. Desideravo vincere il primo titolo con il Barcellona fin dal primo momento che ho fatto il debutto in prima squadra".