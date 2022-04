Barcellona, giocatore cantera festeggia come Cristiano Ronaldo: club censura esultanza

Curioso episodio: rete in rovesciata, esultanza alla CR7 e... "censura" social

Una rete bellissima in rovesciata, poi l' esultanza alla Cristiano Ronaldo con tanto di gesto e, forse, anche di 'Siuuu'. Nulla di male se non fosse che a fare gol e a festeggiare sia stato Fermin Lopez , giovane calciatore... della cantera del Barcellona .

Ebbene sì, proprio del club rivale storicamente di CR7. Un festeggiamento che potrebbe essere definito della "discordia" dato che in tanti hanno assistito alla celebrazione del gol e hanno avuto da ridire su come il Barcellona abbia, di fatto, censurato tale festa.

Un gesto che non è piaciuto ai tifosi presenti e nemmeno al club catalano che su Instagram ha pensato di tagliare il momento in cui è stato riprodotto il classico volo con tanto di piroetta e 'Siuuu' del fuoriclasse portoghese. In molti si sono accorti di questa "censura", probabilmente voluta, e hanno chiesto spiegazioni. Nessuna risposta, per ora, da parte dei blaugrana.