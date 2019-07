Barcellona, gioia Griezmann: “Finalmente potrò giocare con Messi”

Il Barcellona si gode Antoine Griezmann. L’attaccante francese ha lasciato l’Atletico Madrid per accasarsi presso il club blaugrana. Ora è tempo di presentazioni. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Come prima cosa voglio ringraziare la Real Sociedad e Aperribay, sono loro ad avermi fatto firmare il primo contratto da professionista. Qui per me si presenta una nuova sfida, che voglio cogliere. Voglio trovare un posto importante negli undici titolari, e vincere trofei che mancano nel mio palmares come ad esempio la Champions League. Atletico? Lasciare un club in cui hai tanti amici non è mai facile. Avrò sempre ammirazione per loro, e ho sempre dato tutto fino alla fine per quella maglia. Non mi vergogno di niente. La cosa che mi rende più felice adesso è poter giocare con Messi… Sono cose che racconti ai tuoi figli, è una leggenda. Con Valverde ho già parlato, ma non della collocazione in campo. Tra i miei compagni adoro Coutinho, è un altro che vede bene il gioco è Arthur. Malcom, poi, è uno che sa come far male. Ho vissuto alcuni giorni di stress, ma penso che nessuno intorno a me se ne sia accorto troppo. Numero? La 7 aveva già un suo padrone, ed ho deciso di prendere la 17”.