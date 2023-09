Barcellona gioie e dolori: Celta ribaltato, grave infortunio per De Jong

In una serata in cui Joao Felix “si limita” a fare da assistman, ci sono però anche brutte notizie per i blaugrana e il riferimento non è solo ad una tenuta difensiva da registrare.

Il tecnico dei catalani rischia infatti di perdere per lungo tempo Frenkie de Jong, insostituibile regista dello scacchiere di Xavi. L’olandese è stato sostituito nel finale di primo tempo a causa di una distorsione alla caviglia destra, rimediata dopo un fallo su Bamba, che secondo i primi accertamenti effettuati dallo staff medico del Barcellona sarebbe più grave del previsto.

L’ex Ajax, che aveva provato a restare in campo per qualche minuto, salvo poi arrendersi al dolore e lasciare il campo a Gavi (autore dell'assist per il 3-2 di Cancelo), ha infatti riportato una sindesmosi tibioperoneale distale della caviglia destra. In attesa di ulteriori test e di una prognosi ufficiale si stima per De Jong un’assenza dai campi non inferiore alle 5-7 settimane.

Titolare in tutte le partite fin qui giocate dal Barcellona in Liga come nel debutto nel girone di Champions contro l’Anversa, per De Jong sembra sicura l’assenza nel primo Clasico della stagione contro il Real Madrid, in programma il 28 ottobre al Lluís Companys.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.