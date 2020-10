Barcellona, giornata agrodolce per Dest: sconfitto ma primo americano a giocare un Clasico. E pensa già alla Juventus…

Ha giocato una bella partita, sorprendendo per tecnica e attenzione e ha pure siglato un record. Ma per Sergiño Dest è stata comunque una sfida terminata con una sconfitta. Il terzino del Barcellona è diventato, nella sfida di ieri contro il Real Madrid, il primo calciatore statunitense nella storia a disputare un Clasico. Un bel traguardo che però gli ha lasciato l’amaro in bocca.

Dest: “Che fastidio perdere. Ora testa alla Juventus”

Parlando ai media spagnoli al termine della gara contro il Real Madrid, Dest ha ammesso tutta la sua frustrazione per il k.o., nonostante essere entrato di fatto nella storia del Clasico: “Con il Real è stata una partita molto difficile, abbiamo avuto occasioni così come anche loro. Sono davvero infastidito dalla sconfitta”, ha ammesso il terzino. “Il Clasico è una grande partita da giocare, ma è molto brutto perderla. Il rigore? Non ho visto se ci fosse oppure no”. Poi, uno sguardo al futuro con la sfida di Champions alle porte: “Adesso dobbiamo pensare solo alla partita contro la Juve e dobbiamo dare il 100% recuperare lo spirito di squadra giusto”.