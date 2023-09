Barcellona, grana De Jong: stallo sul rinnovo dell’olandese

Dopo il rinnovo del contratto al portiere Marc-André Ter Stegen, il lavoro per il nuovo ds del Barcellona Deco non è affatto terminato. In agenda ci sono infatti altri importanti contratti da cercare di prolungare.

Da quello del talento della Masia Alejandro Balde, in scadenza già nel prossimo giugno al pari di quelli di Marcos Alonso e Sergi Roberto, fino al corposo gruppo di giocatori il cui legame con i catalani scadrà nel 2026. Un gruppo che comprende Gavi, Pedri, Christensen, ma anche Frenkie De Jong. Proprio il "file" relativo all'olandese rischia di essere uno dei più delicati, perché al momento l'ex Ajax non sembra voler prendere in considerazione l'ipotesi di legarsi per lungo tempo al Barcellona.