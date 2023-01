Barcellona, grana Gavi: la Liga blocca il rinnovo

Brutte notizie per il club blaugrana.

Ancora problemi economici per il Barcellona . La Liga, infatti, ha respinto il deposito del rinnovo contrattuale del centrocampista Gavi . Il problema sarebbe relativo ai bilanci e agli ingaggi presenti attualmente nella rosa catalana.

I vertici del massimo campionato spagnolo hanno fatto sapere ai dirigenti del club blaugrana che il documento non può essere accolto positivamente. A riportare la vicenda è Marca, che spiega anche i motivi del provvedimento sarebbero riconducibili all'ingente monte-stipendi della squadra blaugrana.

Nonostante gli addìi a Piqué (rescissione) e all'olandese Depay, andato all'Atletico Madrid, il Barcellona dovrà intervenire ancora per alleggerire gli ingaggi dei calciatori. Dopo Gavi sono in programma i rinnovi di Araujo e di Baldé e anche in questo caso potrebbero esserci problemi da parte della Liga.