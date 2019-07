Barcellona, Griezmann: “Dove preferisco giocare? Mi basta stare in campo”

Debutto con sconfitta per Antoine Griezmann, che ha fatto il suo esordio con la maglia del Barcellona nella sfida di International Champions Cup contro il Chelsea, vinta dai londinesi per 2-1. Il francese, nel corso della gara, è anche rimasto vittima di un duro scontro di gioco con Jorginho, che lo ha costretto ad abbandonare il campo per alcuni minuti, prima di proseguire regolarmente la gara. Queste le parole dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid al termine del match.

ESORDIO – “Sono molto felice di muovere i primi passi con questa squadra. Il debutto è stato speciale, malgrado non sia stata una bella partita e sia arrivata una sconfitta”.

POSIZIONE IN CAMPO – “Posso giocare in qualsiasi posizione dell’attacco. Dove preferisco? In campo. Mi basta essere in campo”.