Barcellona, Griezmann in un vortice: futuro nebuloso e video ritenuto razzista

Immagini che sono state pubblicate nel 2019 dal calciatore che hanno fatto infuriare il club e il main sponsor

Redazione ITASportPress

Appare nebuloso il futuro di Antoine Griezmann, reduce dall'eliminazione agli ottavi dell'Europeo contro la Svizzera con la Francia. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid deve decidere insieme al suo club come procedere per quel che riguarda la stagione 2021/22. Griezmann vorrebbe continuare a giocare per il Barcellona, dopo una prima annata opaca per i suoi standard, la scorsa stagione, sotto la guida di Koeman si è rilanciato ad alto livello. Nonostante ciò i blaugrana hanno avviato un processo di restyling nel reparto avanzato, grazie agli arrivi di Depay e Agüero. Griezmann potrebbe essere sacrificato per dare ossigeno alle case societarie, ma la situazione è complessa.

SCENARI - La quotazione dell'attaccante francese, si aggira su una cifra superiore ai 60 milioni di Euro. Sicuramente a lui potrebbero essere interessante società dalla grande disponibilità economica, come il Manchester United e il Chelsea. Occhio ad altre due papabili pretendenti, il Psg e l'Atletico Madrid. I parigini devono risolvere la grana Mbappe (in scadenza di contratto il prossimo anno) e potrebbero puntare su di lui. Non si esclude nemmeno il romantico ritorno ai Colchoneros dell'Atletico Madrid, c'è già chi parla di uno scambio con Joao Felix.

VIDEO RAZZISTA - Oggi il Barcellona ha pubblicato una nota in merito al video ritenuto razzista realizzato e messo sui social da Griezmann e Ousmane Dembélé, nel 2019. I due prendevano in giro alcuni lavoratori asiatici durante un tour del club in cui entrambi calciatori condividevano la stessa camera. Su tutte le furie il main sponsor Rakuten che ha chiesto spiegazioni al club. Nel comunicato il Barcellona ammette che l'atteggiamento di Dembélé e Griezmann ha mostrato una "mancanza di rispetto" nei confronti dei dipendenti, e che questo "non coincide con i valori che il Barcellona rappresenta e difende" .

"L'FC Barcelona vuole scusarsi pubblicamente con tutti i tifosi e i collaboratori del club che sono scontenti di questo evento nell'estate del 2019, momento in cui le responsabilità del Club sono cadute su un Consiglio di amministrazione e un team esecutivo precedente a quello attuale. Il Consiglio direttivo che oggi gestisce il club si impegna a non ripetere episodi di questa natura", si legge nella lettera del Barça. Infine, il club ammette che entrambi i calciatori si sono scusati per le immagini , ma si riserva il diritto di prendere misure interne affinché non si ripeta.