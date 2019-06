Barcellona, Griezmann o Neymar? Ecco chi preferiscono i tifosi…

Mentre il Real Madrid continua a piazzare colpi su colpi, il Barcellona non vuole certamente restare a guardare. I blaugrana, in queste settimane, stanno studiando di portare tra le proprie fila un top player. Sono essenzialmente due i nomi finiti sul taccuino della dirigenza catalana: Antoine Griezmann, in uscita dall’Atletico Madrid, e Neymar, sul punto di rottura con il Paris Saint-Germain. Per scoprire quali tra i due sarebbe maggiormente gradito dalla tifoseria, AS, attraverso il suo sito internet, ha lanciato un sondaggio.

RISULTATI – Con il 66% delle preferenze è stato il brasiliano a prevalere, con i tifosi del Barcellona che sognano quindi il ritorno del fuoriclasse. Solamente il rimanente 34% ha votato per il francese, evidentemente ritenuto di un livello inferiore al giocatore del Psg.