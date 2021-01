Barcellona, Griezmann stenta: la decisione sul suo futuro

Antoine Griezmann non è in vendita. Nonostante tutte le difficoltà che il francese sta incontrando a Barcellona anche dopo il cambio di guida tecnica, le Petit Diable non andrà via dalla capitale catalana. Ne è sicuro il quotidiano Sport che ribadisce come la società abbia piena fiducia nel calciatore campione del mondo.

Le recenti uscite dei blaugrana hanno sottolineato il momento non felice di Griezmann con il tecnico Ronaldo Koeman che gli ha preferito spesso persino Martin Braithwaite. Proprio l’allenatore non ha nascosto la necessità di una punta vera. Un classico numero 9 che possa dare il suo contributo in zona gol. In questo inizio di stagione, infatti, per il francese 20 partite, fra Liga e Champions League, con appena 5 reti. A fronte dei numeri impietosi, il Barcellona non intende vendere il giocatore pagato, appena la scorsa annata, ben 120 milioni di euro.