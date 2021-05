Barcellona, grigliata a casa Messi: scatta l’indagine

La grigliata a casa Messi scuote la Spagna: avviata l'indagine

Improvvisamente, il Barcellona finisce al centro della polemica. In Spagna sta creando scalpore la notizia che ha visto protagonisti Messi e squadra , tutti invitati nella villa della Pulce per una grigliata , utile a compattare il gruppo per l’infuocato finale di campionato. Stando a quanto riferisce Marca, la Liga avrebbe deciso di aprire un’indagine sul comportamento di giocatori blaugrana, probabilmente presenti all’evento in compagnia delle loro famiglie.

MISURE VIOLATE - I soggetti in questione avrebbero violato il protocollo anti-Covid previsto dal governo spagnolo, che prevede il limite di 6 persone per cene o pranzi. Fonti interne al Barcellona spiegano come i giocatori abbiano rispettato le misure di sicurezza, ma sicuramente la notizia terrà sulle spine il club. Il Barça si trova al secondo posto in classifica, a 74 punti al pari del Real Madrid e a -2 dall’Atletico Madrid, che affronterà sabato in un match fondamentale.