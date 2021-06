Barcellona, guerra con Umtiti: se non lascia club potrebbe arrivare rescissione

Possibile caso in terra catalana sponda blaugrana

Secondo il media iberico, che ha dedicato alla vicenda l'intera prima pagina odierna, la società blaugrana starebbe cercando la giusta soluzione per "scaricare" il giocatore che non rientra più nei piani del club. La società incontrerà il centrale per fargli abbassare lo stipendio e convincerlo ad accettare di partire in prestito, una soluzione che si era già provata a trovare nella scorsa annata. Umtiti, per ora, non ha dato parere positivo a questa soluzione e - sempre secondo Sport, il Barcellona potrebbe prendere provvedimenti legali in tal senso, arrivando persino ad una rescissione del contratto.