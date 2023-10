Barcellona, Gundogan su Vinicius: “Forse ama essere fischiato…”

Intervistato da AS a poche ore dalla sfida tra Barcellona e Real Madrid, Ilkay Gundogan ha parlato dei vari temi della partita. In particolare, il centrocampista ex Manchester City tocca subito l'argomento Vinicius Jr, sempre al centro delle discussioni in Liga. "Qualcuno potrebbe interpretare il gesto di Vinicius come una provocazione, ma per me, onestamente, non lo sono. Evidentemente sa già che se fa queste cose verrà fischiato. Ma forse gli piace essere fischiato, non lo so...".